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Жителей России в ноябре ждут 10 выходных и 20 рабочих дней

Жителей России в ноябре ждут 10 выходных и 20 рабочих дней Жителей России в ноябре ждут 10 выходных и 20 рабочих дней

Жителей России при пятидневной рабочей неделе в ноябре текущего года ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. На это со ссылкой на производственный календарь обращает внимание ТАСС.

Жителей России при пятидневной рабочей неделе в ноябре текущего года ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. На это со ссылкой на производственный календарь обращает внимание ТАСС.

День народного единства, который отмечается 4 ноября, является официальным нерабочим праздничным днем.

Вместе с тем продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, будет меньше на час.

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Теги:
#россияне
#выходные
#рабочие дни
#ноябрь
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