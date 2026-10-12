Жителей России при пятидневной рабочей неделе в ноябре текущего года ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. На это со ссылкой на производственный календарь обращает внимание ТАСС.
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Общество
Жителей России в ноябре ждут 10 выходных и 20 рабочих дней
12 октября 2026 / 10:59
© Алена Бжахова/ ТАСС
Жителей России при пятидневной рабочей неделе в ноябре текущего года ждут 20 рабочих и 10 выходных дней. На это со ссылкой на производственный календарь обращает внимание ТАСС.
День народного единства, который отмечается 4 ноября, является официальным нерабочим праздничным днем.
Вместе с тем продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, будет меньше на час.
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