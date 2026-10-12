Мадьяр: Венгрия не будет оказывать военную поддержку Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь, передает интернет-издание Index .

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не будет оказывать Украине военную помощь, передает интернет-издание Index.

По его словам, позиция Будапешта также исключает возможность транзита оружия через венгерскую территорию. Вместе с тем глава правительства отметил важность прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Соглашение по урегулированию на этот счет уже достигнуто, сказал он в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

В июле Мадьяр обращал внимание, что новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, при этом воздержится от поставок ей вооружений, сообщает ТАСС.