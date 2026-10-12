Маневры США и Японии пройдут, несмотря на убийство японки

Американо-японские военные учения Keen Sword пройдут с 19 по 29 октября на территории Японии и в прилегающих водах, несмотря на убийство местной жительницы морским пехотинцем США в начале октября. Об этом пишет агентство Kyodo , ссылаясь на главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Японии генерала Хироаки Утикуру.

Американо-японские военные учения Keen Sword пройдут с 19 по 29 октября на территории Японии и в прилегающих водах, несмотря на убийство местной жительницы морским пехотинцем США в начале октября. Об этом пишет агентство Kyodo, ссылаясь на главу Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Японии генерала Хироаки Утикуру.

Отмечается, что военная администрация крайне серьезно относится к этому инциденту. Вместе с тем, по словам Утикуру, нынешние маневры следует рассматривать отдельно от происшествия.

В связи с убийством на острове Окинава задержан 20-летний морской пехотинец США, свою вину он не признает.

Ожидается, что в учениях Keen Sword с японской стороны будет задействовано 45 тыс. солдат и офицеров, с американской - порядка 12 тыс. Кроме того, планируется участие подразделений еще семи стран, в том числе Франции, Австралии и Германии.

Keen Sword проводятся раз в два года попеременно с командно-штабными учениями Keen Edge США и Японии, сообщает ТАСС.