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Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций растет на открытии торгов Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,18% и торговались на уровне 2 395,03 и 888,63 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,571 рубля.

К 09:17 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 395,94 пункта (+3,21%), индекс РТС находился на уровне 888,96 пункта (+3,21%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался 6,85 копейки и составлял 12,6125 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
#рост
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