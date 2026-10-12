Российский рынок акций растет на открытии торгов

Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,18% и торговались на уровне 2 395,03 и 888,63 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,571 рубля.

К 09:17 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 395,94 пункта (+3,21%), индекс РТС находился на уровне 888,96 пункта (+3,21%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался 6,85 копейки и составлял 12,6125 рубля.