Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
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Экономика
Российский рынок акций растет на открытии торгов
12 октября 2026 / 11:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций отметился ростом на открытии основной торговой сессии 12 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня опускается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 3,18% и торговались на уровне 2 395,03 и 888,63 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опустился на 11 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,571 рубля.
К 09:17 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и составлял 2 395,94 пункта (+3,21%), индекс РТС находился на уровне 888,96 пункта (+3,21%). Вместе с тем курс китайской валюты снижался 6,85 копейки и составлял 12,6125 рубля.
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