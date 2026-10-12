Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

Европейский союз утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список порядка 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Соответствующее заявление распространила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

Европейский союз утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список порядка 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Соответствующее заявление распространила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Министры иностранных дел ЕС утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России", - указала она в соцсети X.

Рестрикции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале" ЕС, сообщает ТАСС.