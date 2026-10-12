Европейский союз утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список порядка 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Соответствующее заявление распространила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
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Политика
Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
12 октября 2026 / 12:14
© Rough-Media/ Shutterstock/ FOTODOM/ТАСС
Европейский союз утвердил 22-й пакет санкций против России, добавив в черный список порядка 1,6 тыс. компаний и физлиц, связанных с оборонным сектором. Соответствующее заявление распространила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
"Министры иностранных дел ЕС утвердили внесение в черный список около 1 600 компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России", - указала она в соцсети X.
Рестрикции вступят в силу после публикации в "Официальном журнале" ЕС, сообщает ТАСС.
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