Марина Харькова, журналист, Донецк

Не успела Европа отойти от шока с взрывом в Монако украинского олигарха, который провели украинские спецслужбы, как разразился новый скандал – на этот раз в Австрии, где правоохранительные органы задержали двух сотрудников украинской военной разведки (ГУР) по подозрению в шпионаже. Также, по информации экс-депутата украинского парламента Игоря Мосийчука*, эти военные могли готовить покушение на него и другого украинского депутата и олигарха - Вадима Новинского, чтобы, по словам Мосийчука, «убрать личных врагов Зеленского и компромат на него». О том, что на них готовится покушение, оба депутата были предупреждены «из надежного источника» и скрылись из Вены.

Кроме задержания в Австрии двух украинских разведчиков, были задержаны журналист и оператор издания «Украинская правда» Михаил Ткач и Ярослав Бондаренко, которых затем отпустили, так как подозрения в их отношении не подтвердились. Все тот же Мосийчук сообщил по этому делу интересные подробности: «Так как военные разведчики были с оружием и оказали сопротивление, поэтому и украинских журналистов венская полиция тоже задерживала жестко, так как решила, что они - это вторая группа украинской разведки».

Как сообщило издание Die Presse, украинские военные выполняли свои задачи без уведомления местных властей и искали бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко. Для поисков они использовали беспилотники и другие специальные средства, что привлекло внимание полиции. Журналисты прибыли в столицу Австрии с той же целью и осматривали те же места, в связи с чем также попали в поле зрения правоохранителей.

Сейчас украинские разведчики остаются под стражей. По информации другого австрийского издания ORF, оба мужчины являются действующими сотрудниками украинской военной разведки, а расследование по их делу ведёт Главное управление государственной безопасности и разведки Австрии. Арестованным вменяется осуществление тайной деятельности в ущерб Австрии. Пока не установлено, как долго они находились на территории страны. Власти сообщают о продолжающемся сборе улик и фактов. Пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн пояснила, что основаниями для содержания под стражей украинских разведчиков стали «риски совершения новых правонарушений, уничтожения доказательств и бегства».

Еще через несколько дней оппозиционная Австрийская партия свободы потребовала от властей предоставить информацию о пропуске через границу микроавтобуса украинских спецслужб с 200 килограммами недосмотренного груза. «Австрийская партия свободы намерена выяснить, кто санкционировал перевозку и в конечном итоге отсутствие контроля, а также что представляет собой этот "специальный груз"», - отмечается издание Kronen Zeitung. Инцидент, как пишет газета, произошел перед Всемирным экономическим форумом в Давосе, куда прибыла делегация Украины во главе с Владимиром Зеленским. Тогда австрийские власти без проверок и досмотров пропустили через границу принадлежащий украинским спецслужбам микроавтобус VW. Как оказалось, автомобиль перевозил таинственный груз общим весом 200 килограммов.

Представители АПС призвали власти дать разъяснения по поводу ситуации, напомнив о нейтральном статусе Австрии. Как заявил генеральный секретарь партии Кристиан Хафенекер, Вена не должна становиться правовым вакуумом для иностранных спецслужб. «Неясно, какой груз находился в авто - наличные деньги, золото, оружие или нечто другое», - добавил он.

Таким образом шпионские и диверсионные скандалы продолжают череду громких происшествий, связанных с Украиной. Кроме ареста сотрудников ГУР в Вене, весной венгерские спецслужбы арестовали украинских силовиков, сопровождавших инкассаторскую машину из Вены в Киев через Будапешт. Тогда в бронированных машинах вывозили около 20 миллиардов евро и долларов и слитки золота.

А летом украинские спецслужбы прислали своих киллеров в Монако, где и грянул взрыв. Теракт украинских спецслужб сильно потряс «тихую и безопасную гавань миллионеров», где с помощью взрывного устройства украинка Анастасия Березовская подорвала семью украинского олигарха, владельца сети мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева. Вскоре Березовскую нашли под Киевом закопанной и убитой выстрелом в голову. По подозрению в ее устранении были арестованы два сотрудника спецслужб Украины, действующий и отставной. Они все оказались причастны к покушению на миллионера в Монако. Сотрудник Главного управления разведки Украины Реут не только признался в убийстве Березовской, но и сообщил, что на ликвидацию олигарха было выделено около 150 тысяч долларов, из них киллерша получила всего 8 тысяч. Во время следственных действий в доме сотрудника ГУР обнаружили подвал, похожий на комнату пыток: с полом, застеленным клеенкой, топором и арматурными ножницами. По версии следствия, здесь свои последние минуты жизни и провела Березовская. Ее ликвидировали, чтобы замести следы: на нее уже вышли европейские правоохранители, передали данные о ее розыске в Интерпол, отследили все маршруты передвижения и квартиры, где она останавливалась, обнаружили другие улики.

Покушение на миллионера связывали как с переделом сверхприбыльного бизнеса в пользу Зеленского или его окружения с помощью украинских спецслужб, так и с личной местью. По версии экс-сотрудника Генерального директората внешней безопасности Франции Клода Монике, Вадим Ермолаев намеревался выступить в Европейском парламенте по вопросу коррупции на Украине и хотел огласить некие скандальные факты. Это сильно не понравилось руководству киевского режима. Примечательно, что о причастности украинских спецслужб к покушению в Монако, еще до обнаружения тела киллерши, активно говорили европейские силовики, политологи, чиновники и СМИ. Как заявлял заместитель главного прокурора Монако Морган Реймон, «сложность взрывного устройства и образ действий доказывают, что подозреваемая действовала не в одиночку».

Неоспоримо, что украинские спецслужбы причастны к заказным убийствам оппонентов по всей Европе. Еще до взрыва в Монако была попытка убийства живущего в Испании украинского блогера Анатолия Шария. Разработку операции осуществляли СБУ совместно с ГУР МО Украины, а куратором был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов*. Напомним, покушение на жизнь украинского блогера было весной 2024 года. Как утверждал сам Шарий, автомобиль, в котором он ехал вместе с супругой, расстреляли из автомата с глушителем двое нападавших. Блогер возмутился, что полиция Испании не стала перекрывать дороги и проводить опрос людей на месте происшествия. Но при этом, по его словам, у полиции Испании были данные о готовящемся на него покушении, «с лицами и фамилиями». Шарий обвинил Зеленского в заказе убийства. Сам Шарий за несколько дней до покушения сообщал, что за ним следят. Блогер в оппозиции к Зеленскому, разоблачал его коррупционные схемы и военные преступления спецслужб. В частности, публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями и фактаж об убийстве в центре Киева члена первой делегации на переговорах с Россией банкира Киреева. После разоблачительных сюжетов СБУ обвинила Шария в госизмене.

Ясно, что к этой веренице убийств, покушений и отправке агентов-диверсантов в погонах в разные европейские страны для устранения политических противников прямо причастен сам Зеленский - как известно, спецслужбы напрямую подчинены главе киевского режима и в соответствии с законом именно он дает разрешение на проведение любых операций.

Новые скандалы в Австрии снова подтверждают – Киев не стесняется отправлять своих киллеров и шпионов куда угодно, считая, что безнаказанность будет длиться вечно.

*внесен в перечень экстремистов и террористов России