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Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ

Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп раздражен Владимиром Зеленским и ожидает прекращения ударов со стороны Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом со ссылкой на источник в Белом доме передает портал Axios.

Президент США Дональд Трамп раздражен Владимиром Зеленским и ожидает прекращения ударов со стороны Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом со ссылкой на источник в Белом доме передает портал Axios.

Отмечается, что американский лидер "по-настоящему рассержен". "Он думает, что Зеленский воспринимает США как нечто должное", - сказал источник, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов.

"После заключения 9 октября сделки с Россией по отмене санкций против дизельного топлива Трамп по-прежнему сфокусирован на прекращении украинских атак на российские НПЗ. По его мнению, из-за этих ударов растет стоимость топлива в США", - указывается в материале. Нанесение Киевом таких ударов "вредит отношениям" между Трампом и Зеленским, следует из публикации.

Трамп 10 октября обратил внимание, что Вашингтон не раз требовал от Зеленского воздержаться от ударов по российским НПЗ, но тот игнорировал эти призывы.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин и Трамп провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. По словам российского лидера, Москва заявила о готовности поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Так, вашингтонская администрация выводит из-под санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#трамп
#удары
#зеленский
#нпз
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