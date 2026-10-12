Электоральный календарь США переписал санкционную политику

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

9 октября 2026 года Соединенные Штаты добровольно открыли канал для поставок российского дизельного топлива, попавшего под международные санкции. Формально это было оформлено как временная генеральная лицензия Управления по контролю за иностранными активами Минфина США — документ, разрешающий операции с российским дизелем до 7 апреля 2027 года. Фактически же речь идет о масштабной сделке, согласованной в ходе телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, которая переворачивает логику санкционного противостояния последних лет.

Заявленные объемы выглядят внушительно: 300 тысяч тонн немедленно, 500 тысяч тонн в ноябре, 1 миллион тонн «сразу после этого» и еще 3 миллиона тонн с учетом производственных возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов. В ответ Москва досрочно сняла собственный запрет на экспорт дизтоплива, введенный ранее из-за украинских ударов по НПЗ и продленный до конца октября. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что ограничения снимаются досрочно.

Мотивы Вашингтона лежат на поверхности, но за ними стоит более тонкая логика. Цены на дизель в США достигли исторических $6,28 за галлон, что на 70% выше прошлогоднего уровня. Промежуточные выборы в Конгресс, назначенные на 3 ноября, стали мощнейшим триггером. Однако Трампу важно не столько выиграть, сколько не дать оппонентам превратить топливный кризис в главный козырь предвыборной кампании.

Республиканцы сегодня контролируют обе палаты Конгресса, но большинство это хрупкое: в Палате представителей достаточно потерять несколько мест, чтобы лишиться контроля. Именно поэтому сделка с Москвой — это не попытка добиться грандиозного успеха, а стремление перехватить инициативу. Каждый день высоких цен на дизель — это аргумент в руках оппонентов, и Трамп это четко понимает и осознает.

По данным издания Axios, Трамп пошел на сделку после того, как Киев проигнорировал его многочисленные просьбы прекратить удары по российским НПЗ. Американские представители прямо заявили украинской делегации: атаки на нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб и США, и потребителям. Но за этим раздражением стоит не только экономика, но и политический расчет: пока Зеленский продолжает удары, Трамп не может показать избирателям, что он контролирует ситуацию. Сделка с Путиным — это способ продемонстрировать, что именно он, а не Конгресс или Европа, управляет повесткой.

Однако за тактическими соображениями просматривается и нечто более глубокое. Телефонный разговор с Путиным и последовавшая за ним сделка — это сигнал о том, что Трамп всерьез настроен на конструктивное разрешение украинского кейса. Он не просто реагирует на топливный кризис, он выстраивает канал диалога с Москвой, обходя тех, кто в Вашингтоне предпочел бы бесконечно продолжать конфронтацию. Трамп не скрывал, что действует исходя из внутренней повестки, но за его словами о «рекордном снижении цен» стоит и более амбициозная цель — показать, что с Россией можно договариваться, а не только воевать.

Реакция лидера Украины Зеленского была эмоциональной и прямой. Как сообщает Reuters, он назвал сделку «инвестицией в войну» и «подарком Путину». В том же сообщении агентства приводятся его слова о том, что это «слабое решение сильных партнеров» и что оно «играет на руку России». По данным украинской стороны, делегация покинула переговоры в Майами досрочно.

Трамп ответил жестко. Он публично потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, заявив, что украинский лидер «угрожает всему миру» и «уже не в себе». Более того, американский президент впервые открыто заговорил о необходимости смены власти: по его словам, стране «нужен новый президент, который может заключить сделку». Это уже не намек, а прямой призыв провести выборы на Украине.

Но здесь и начинается самое интересное. Трамп действительно настроен на сделку, но его возможности не безграничны. В американском истеблишменте сохраняется мощная оппозиция, которая не разделяет его подхода. Внутри США разгорается скандал: двухпартийная группа из шести сенаторов обвинила Трампа в нарушении закона, поскольку Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не объяснил решение, идущее вразрез с принятым в 2022 году запретом на импорт российских энергоносителей. Республиканцы Брайан Фитцпатрик и Дон Бэкон готовят законопроект под названием «Мир через силу», который заблокирует любые закупки российской нефти и нефтепродуктов. Это не просто бюрократическая формальность — это попытка связать президенту руки.

Ястребы в Конгрессе и в оборонном сообществе не намерены сдавать позиции. Для них любая сделка с Москвой — это уступка, которая подрывает стратегическое давление на Россию. Они готовы блокировать инициативы Трампа законодательно, используя процедурные механизмы и двухпартийные коалиции. Трамп это понимает и вынужден лавировать. Именно поэтому лицензия OFAC носит временный и односторонний характер: она не отменяет санкции, а лишь открывает окно, которое можно закрыть в любой момент. Это компромисс между желанием решить проблему и необходимостью учитывать политический фон.

Ключевой нюанс сделки в том, что лицензия действует только в рамках американского санкционного режима. Запреты ЕС и Великобритании на импорт российских нефтепродуктов остаются в полной силе, как и потолок цен на нефтепродукты в 100 долларов за баррель. Более того, документ прямо запрещает списание средств со счетов Центрального банка России, Фонда национального благосостояния или Минфина в американских банках. Иными словами, Россия получает возможность частично восстановить поставки, но на условиях, выгодных Вашингтону, и с оглядкой на то, что Конгресс все-таки может в любой момент перекрыть этот канал.

Аналитики подчеркивают: даже кумулятивный объем в 4,8 млн тонн составляет лишь около 2,5% годового потребления США, то есть влияет скорее на психологический фон, чем на физический баланс. Получается, что Трампу не столь важно, куда пойдет дизель из России, — главное, что глобальная цена на продукт будет снижаться.

Складывающаяся конфигурация обнажает фундаментальное противоречие американской политики. С одной стороны, Трамп демонстрирует готовность договариваться с Путиным и искать выход из украинского тупика. С другой — он действует в условиях, когда значительная часть вашингтонского истеблишмента категорически против любого сближения с Москвой. Дизельная сделка — это не разворот санкционной политики, а тактический маневр, продиктованный электоральным календарем и личной дипломатией Трампа. Его цель — сохранить контроль над ситуацией и не дать оппонентам превратить топливный кризис в инструмент политического давления.

Для Москвы это окно возможностей, но окно временное: лицензия действует лишь до апреля 2027 года, а Конгресс уже «всполошился» и готовит ответные меры. В более широкой перспективе этот эпизод демонстрирует, что санкционная архитектура, выстраивавшаяся последние годы, начинает давать трещины под давлением рыночной необходимости. Когда цены на топливо бьют по избирателю, даже самые жесткие политические установки отступают перед прагматизмом. Но главный вопрос не в том, кто выиграл от сделки сегодня, а в том, сможет ли Трамп преодолеть сопротивление оппозиционного истеблишмента и превратить тактический маневр в стратегический разворот, который, как видится, ему лично симпатичен. Пока что он действует расчетливо, и исход этого расчета зависит не только от его воли, но и от расстановки сил в Конгрессе после 3 ноября.