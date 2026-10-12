СК: несовершеннолетним за тяжкие преступления грозит до 10 лет заключения

Подросток может избежать уголовной ответственности за выполнение требований вербовщиков или мошенников, только если добровольно откажется от совершения преступления, иначе ему грозит до 10 лет лишения свободы. На этом акцентировала внимание официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС .

Подросток может избежать уголовной ответственности за выполнение требований вербовщиков или мошенников, только если добровольно откажется от совершения преступления, иначе ему грозит до 10 лет лишения свободы. На этом акцентировала внимание официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

"Даже если подросток находился в контакте со злоумышленником, важно помнить, что никогда не поздно остановиться. В Уголовном кодексе РФ есть статья 31. Она освобождает от ответственности при добровольном отказе от преступления. Для ее применения нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы и рассказать о происходящем", - указала она.

По словам представителя СК, выполнение требований злоумышленников неизбежно повлечет за собой реальный срок заключения. "Для несовершеннолетних он может составлять до 10 лет лишения свободы", - подчеркнула она.

Петренко также рекомендовала родителям обращать внимание на изменения в поведении ребенка и "не бояться обратиться в правоохранительные органы".