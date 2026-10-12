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Министр труда ФРГ покидает свой пост

Министр труда ФРГ покидает свой пост Министр труда ФРГ покидает свой пост

Бербель Бас решила сложить полномочия с постов сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и министра труда и по социальным вопросам ФРГ.

Бербель Бас решила сложить полномочия с постов сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и министра труда и по социальным вопросам ФРГ.

"Мне нужно время, чтобы пережить горе после ухода из жизни моей падчерицы", - приводит ее слова издание Focus-Online. "Я также вынуждена констатировать, что публичные нападки на меня, в том числе из рядов партнера по коалиции (блок ХДС/ХСС), в это сложное для меня время усилились", - отметила политик.

Бас заявила, что не может в полной мере выполнять свою правительственную и партийную работу и приняла решение сложить полномочия. Вместе с тем она указала, что не слагает с себя мандат депутата Бундестага.

Отставка министра происходит в непростое для правящей коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) время, когда все еще имеются разногласия по важным реформам. В последнее время представители блока ХДС/ХСС критиковали Бас за то, что она якобы затягивает принятие законопроектов, в том числе в пенсионной сфере, сообщает ТАСС.

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Теги:
#фрг
#отставка
#министр труда
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