Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

В американо-украинских отношениях, на которые плотно накладываются личные взаимоотношения Трампа и Зеленского, произошел очередной поворот. А началось все с запланированных на 9–10 октября в Майами консультаций представителей США, киевского режима и их европейских союзников, посвящённых, как было заявлено, поиску новых путей урегулирования российско-украинского конфликта.

С американской стороны в них участвовали участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, представители СНБ и Минфина США, а накануне саммита Уиткофф и Кушнер обсуждали предложения с самим Трампом, присутствии министром финансов Скоттом Бессентом и заместителем советника по нацбезопасности Майком Нидэмом. С украинской — руководитель «офиса президента» Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом), секретарь СНБО Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица и руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Были Приглашены советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и ЕС.

Несмотря на заявленный двухдневный формат, после окончания первого дня оказалось, что переговоры прерваны. Подводя итоги этого первого и последнего дня, Уиткофф дипломатично сообщил, что собравшиеся обсудили завершение боевых действий до наступления зимы. По его словам, также обсуждались энергетика, гарантии безопасности и восстановление Украины, в том числе с привязкой ко вступлению в ЕС.

Однако за этими протокольными формулировками, по данным мировых СМИ, скрывался жесткий разговор. Американцы в очередной раз потребовали от украинцев прекращения ударов по российским НПЗ. Звучала и угроза прекратить предоставление разведданных. А итогом стало сообщение о российско-американской «дизельной сделки» о поставки российского топлива в США, опять-таки с предупреждением о последствиях возможных помех этому процессу. «Там была не только наша делегация, но и европейская, - сказал один высокопоставленный представитель киевского режима изданию Kyiv Independent. - И все мы там сидели просто как дураки». Прозвучала и мрачная шутка – мол, надеемся, что Штаты не станут поставлять свои ПВО Patriot для защиты российских НПЗ.

В течение субботы Зеленский обзвонил премьера Британии Энди Бернема, Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, ища у них поддержки в сложившейся ситуации. Правда, пока самым высокопоставленным действующим европейским политиком, вступившимся за киевский режим, стала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, осудившая решение Трампа и поведавшая о подготовке нового пакета антироссийских санкций.

Сам украинский военный преступник №1 тоже не преминул раскритиковать хозяина Белого дома. «Я считаю, что нашу команду просто используют как ширму. Это нечестно, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров. Любое ослабление санкций против РФ без реальных договорённостей о прекращении ударов - это слабость и подарок Путину, который приведёт к продолжению войны», - сказал он.

Киевский режим не намерен прекращать удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, несмотря ни на какие договоренности третьих сторон, пишет Financial Times. Впрочем, это понятно и без инсайдерской информации – такого рода удары, в частности, по объектам в Ростовской области, состоялись уже после известий из-за океана.

Трамп на слова и действия украинского военного диктатора отреагировал не менее резко и, если можно так выразиться, сделал кадровые выводы. «Я посоветовал бы Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку, поскольку у Зеленского было много шансов урегулировать конфликт, но по какой-то причине он не делает этого… Вы потеряли 30% своей страны, и у вас погибло более миллиона человек. Эта война никогда не должна была начинаться…Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», - сказал мистер Дональд.

Столь резкий выпад ожидаемо вызвал множество откликов в мире. Приведем лишь пару. Илон Маск счел его «черной меткой» Зеленскому: «Зеленский зашел слишком далеко». А вот МИД Украины заступился за нелегитимного руководителя страны: «Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки».

Нам, однако, более интересен другой фрагмент из выступления Трампа: «Мы сказали — делайте с Россией всё, что хотите, только не бейте по НПЗ, потому что это мировая проблема. А он хочет создавать проблемы для мира, для наших фермеров, потому что Россия поставляет значительную часть дизеля по всему миру. И что он делает? Он идёт и бьёт по дизелю».

Как мы видим, американский президент дал карт-бланш киевскому режиму на любые шаги, за исключением тех, что здесь и сейчас вредят США. А когда американский топливный голод станет менее острым и/или пройдут выборы в Конгресс, станет можно вновь бить и по НПЗ. Соответственно, и Зеленский не устраивает Трампа лишь в случаях разногласий. Да, этих случаев много и личная неприязнь между ними тоже очевидна, но все-так обольщаться не стоит – черные метки вроде бы выписывались неоднократно, начиная с памятной вашингтонской перебранки, а воз (Зеленский) и ныне там (на Банковой).