Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 октября 2026 / 14:54
КОТИРОВКИ
USD
12/10
84.9048
EUR
12/10
94.9745
Новости часа
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине
Москва
12 октября 2026 / 14:54
Котировки
USD
12/10
currency
84.9048
0.0000
EUR
12/10
currency
94.9745
0.0000
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Украина / Политика / США: после империи / Переговоры по Украине
Политика

Зеленский получил черную метку. Последнюю?

Трамп предлагает сменить киевского диктатора, вопрос – насколько это всерьез.

Зеленский получил черную метку. Последнюю? Зеленский получил черную метку. Последнюю?

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

В американо-украинских отношениях, на которые плотно накладываются личные взаимоотношения Трампа и Зеленского, произошел очередной поворот. А началось все с запланированных на 9–10 октября в Майами консультаций представителей США, киевского режима и их европейских союзников, посвящённых, как было заявлено, поиску новых путей урегулирования российско-украинского конфликта.

С американской стороны в них участвовали участвуют Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, представители СНБ и Минфина США, а накануне  саммита Уиткофф и Кушнер обсуждали предложения  с самим Трампом, присутствии министром финансов Скоттом Бессентом и заместителем советника по нацбезопасности Майком Нидэмом. С украинской — руководитель «офиса президента» Кирилл Буданов (признан в России террористом и экстремистом), секретарь СНБО Рустем Умеров, замглавы МИД Сергей Кислица и руководитель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. Были Приглашены советники по нацбезопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представители НАТО и ЕС.

Несмотря на заявленный двухдневный формат, после окончания первого дня оказалось, что переговоры прерваны. Подводя итоги этого первого и последнего дня, Уиткофф дипломатично сообщил, что собравшиеся обсудили завершение  боевых действий до наступления зимы. По его словам, также обсуждались энергетика, гарантии безопасности и восстановление Украины, в том числе с привязкой ко  вступлению в ЕС.

Однако за этими протокольными формулировками, по данным мировых СМИ, скрывался жесткий разговор. Американцы в очередной раз потребовали от украинцев прекращения ударов по российским НПЗ. Звучала и угроза прекратить предоставление разведданных. А итогом стало сообщение о российско-американской «дизельной сделки» о поставки российского топлива в США, опять-таки с предупреждением о последствиях возможных помех этому процессу. «Там была не только наша делегация, но и европейская, - сказал один высокопоставленный  представитель киевского режима изданию Kyiv Independent. - И все мы там сидели просто как дураки». Прозвучала и мрачная шутка – мол, надеемся, что Штаты не станут поставлять свои ПВО Patriot для защиты российских НПЗ.

В течение субботы Зеленский обзвонил премьера Британии Энди Бернема, Эммануэля Макрона, президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре, ища у них поддержки в сложившейся ситуации. Правда, пока самым высокопоставленным действующим европейским политиком, вступившимся за киевский режим, стала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, осудившая решение Трампа и  поведавшая о подготовке нового пакета антироссийских санкций.

Сам украинский военный преступник №1 тоже не преминул раскритиковать хозяина Белого дома. «Я считаю, что нашу команду просто используют как ширму. Это нечестно, не по-партнёрски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнёров. Любое ослабление санкций против РФ без реальных договорённостей о прекращении ударов - это слабость и подарок Путину, который приведёт к продолжению войны», - сказал он.

Киевский режим не намерен прекращать удары беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, несмотря ни на какие договоренности третьих сторон, пишет Financial Times. Впрочем, это понятно и без инсайдерской информации – такого рода удары, в частности, по объектам в Ростовской области, состоялись уже после известий из-за океана.

Трамп на слова и действия украинского военного диктатора отреагировал не менее резко и, если можно так выразиться, сделал кадровые выводы. «Я посоветовал бы Украине найти нового лидера, который способен заключить сделку, поскольку у Зеленского было много шансов урегулировать конфликт, но по какой-то причине он не делает этого… Вы потеряли 30% своей страны, и у вас погибло более миллиона человек. Эта война никогда не должна была начинаться…Я думаю, пришло время Украине обзавестись новым президентом», - сказал мистер Дональд.

Столь резкий выпад ожидаемо вызвал множество откликов в мире. Приведем лишь пару. Илон Маск счел его «черной меткой» Зеленскому: «Зеленский зашел слишком далеко». А вот  МИД Украины заступился за нелегитимного руководителя страны: «Зеленский пользуется поддержкой украинского народа, и именно народ имеет право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо выполняет свою работу. Он заслуживает поддержки».

Нам, однако, более интересен другой фрагмент из выступления Трампа: «Мы сказали — делайте с Россией всё, что хотите, только не бейте по НПЗ, потому что это мировая проблема. А он хочет создавать проблемы для мира, для наших фермеров, потому что Россия поставляет значительную часть дизеля по всему миру. И что он делает? Он идёт и бьёт по дизелю».

Как мы видим, американский президент дал карт-бланш киевскому режиму на любые шаги, за исключением тех, что здесь и сейчас вредят США. А когда американский топливный голод станет менее острым и/или пройдут выборы в Конгресс, станет можно вновь бить и по НПЗ. Соответственно, и Зеленский не устраивает Трампа лишь в случаях разногласий. Да, этих случаев много и личная неприязнь между ними тоже очевидна, но все-так обольщаться не стоит – черные метки вроде бы выписывались неоднократно, начиная с памятной вашингтонской перебранки, а воз (Зеленский) и ныне там (на Банковой).

  • new_top
Теги:
#трамп
#зеленский
#выборы
Также по теме:
12.10.2026 12:31
Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ
12.10.2026 11:37
Маневры США и Японии пройдут, несмотря на убийство японки
09.10.2026 22:49
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
09.10.2026 22:17
Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
09.10.2026 17:27
Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах
09.10.2026 17:14
Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
09.10.2026 12:15
Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине
09.10.2026 10:17
Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект"
08.10.2026 21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
08.10.2026 15:29
Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
13:45
Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине
13:30
Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $106
13:15
Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино
12:59
Министр труда ФРГ покидает свой пост
12:45
СК: несовершеннолетним за тяжкие преступления грозит до 10 лет заключения
12:31
Axios: Трамп раздражен Зеленским и ждет прекращения атак на российские НПЗ
12:14
Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
11:58
Российский рынок акций растет на открытии торгов
11:37
Маневры США и Японии пройдут, несмотря на убийство японки
11:18
Мадьяр: Венгрия не будет оказывать военную поддержку Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО