Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя

Россия не даст Украине передышку на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что передышку он (Владимир Зеленский) заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - сказал Лавров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации вокруг энергетического перемирия между РФ и Украиной, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.

"Президент РФ об этом очень четко сказал: мы продолжаем достигать целей специальной военной операции, они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться", - добавил министр.