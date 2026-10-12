Россия не даст Украине передышку на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
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Безопасность
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Россия не даст Украине передышку на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не думаю, что передышку он (Владимир Зеленский) заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - сказал Лавров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации вокруг энергетического перемирия между РФ и Украиной, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.
"Президент РФ об этом очень четко сказал: мы продолжаем достигать целей специальной военной операции, они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться", - добавил министр.
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