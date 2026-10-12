Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Лидино ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.