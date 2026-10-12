Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили населенные пункты Никольское и Лидино
12 октября 2026 / 13:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские военнослужащие за прошедшие сутки освободили Никольское в Запорожской области и Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Центр" в ходе решительных действий освободили населенный пункт Лидино ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населенный пункт Никольское Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
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