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Экономика

Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $106

Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $106 Цена нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $106

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $106 за баррель впервые с 29 сентября текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $106 за баррель впервые с 29 сентября текущего года.

По состоянию на 12:42 мск, цена нефти Brent демонстрировала рост на 1,24% и торговалась на уровне $106,02 за баррель.

На 12:55 мск стоимость Brent замедлила рост и составляла $105,88 за баррель (+1,11%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 1,16% и находилась на отметке в $92,92 за баррель, следует из данных площадки.

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Теги:
#цена
#нефть
#brent
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