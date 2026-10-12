Россия стремится к долгосрочному миру на Украине и готова делать для этого все необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.
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Политика
Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине
12 октября 2026 / 13:45
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Россия стремится к долгосрочному миру на Украине и готова делать для этого все необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.
"В России не раз говорили, и президент, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное", - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на прекращение боевых действий сроком на 60 дней.
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