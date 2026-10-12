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Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине

Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине Песков оценил предложение Зеленского о перемирии на время выборов на Украине

Россия стремится к долгосрочному миру на Украине и готова делать для этого все необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

Россия стремится к долгосрочному миру на Украине и готова делать для этого все необходимое. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, передает ТАСС.

"В России не раз говорили, и президент, и на других уровнях: мы хотим не перемирия, мы хотим долгосрочного мира, и готовы делать для этого все возможное", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Зеленский допустил проведение выборов на Украине, если президент России Владимир Путин согласится на прекращение боевых действий сроком на 60 дней.

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Теги:
#песков
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#зеленский
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