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Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения

Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС.

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС.

"В настоящее время гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. После этого гроб доставят в Киев железнодорожным путем, а оттуда - в Винницу", - пояснил собеседник агентства.

Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Мамаев сообщил, что смерть наступила в результате онкологического заболевания, которое привело к полиорганной недостаточности. Прощание с телеведущим состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После церемонии тело Кашпировского отправили для захоронения на Украину.

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Теги:
#украина
#польша
#тело
#кашпировский
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