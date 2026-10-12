Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС .

Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС.

"В настоящее время гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. После этого гроб доставят в Киев железнодорожным путем, а оттуда - в Винницу", - пояснил собеседник агентства.

Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Мамаев сообщил, что смерть наступила в результате онкологического заболевания, которое привело к полиорганной недостаточности. Прощание с телеведущим состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После церемонии тело Кашпировского отправили для захоронения на Украину.