Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС.
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Общество
Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения
12 октября 2026 / 13:59
© Эдуард Песов/ ТАСС
Тело телеведущего Анатолия Кашпировского будет доставлено на Украину. Об этом рассказал его племянник Юрий Мамаев в беседе с ТАСС.
"В настоящее время гроб находится на терминале в Стамбуле. Сегодня поздно ночью ожидается его прибытие в Варшаву. После этого гроб доставят в Киев железнодорожным путем, а оттуда - в Винницу", - пояснил собеседник агентства.
Кашпировский скончался 3 октября на 88-м году жизни. Мамаев сообщил, что смерть наступила в результате онкологического заболевания, которое привело к полиорганной недостаточности. Прощание с телеведущим состоялось 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве. После церемонии тело Кашпировского отправили для захоронения на Украину.
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