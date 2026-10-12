Риск нападения России на государства НАТО оценивается как относительно низкий. Соответствующую точку зрения изложил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью польскому телеканалу TVP World.
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Безопасность
Главком ОВС НАТО оценил риск нападения на альянс со стороны России
12 октября 2026 / 14:14
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС
Риск нападения России на государства НАТО оценивается как относительно низкий. Соответствующую точку зрения изложил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью польскому телеканалу TVP World.
"Я думаю, что риск крупного нападения на территорию Североатлантического альянса сегодня относительно низок", - сказал он, отвечая на вопрос о РФ.
В России ранее не раз опровергали домыслы о том, что РФ якобы может совершить нападение на страны НАТО к 2030 году. Президент России Владимир Путин еще в 2025 году предложил "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в этой связи обеспокоенности", сообщает ТАСС.
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