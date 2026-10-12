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Безопасность

Главком ОВС НАТО оценил риск нападения на альянс со стороны России

Главком ОВС НАТО оценил риск нападения на альянс со стороны России Главком ОВС НАТО оценил риск нападения на альянс со стороны России

Риск нападения России на государства НАТО оценивается как относительно низкий. Соответствующую точку зрения изложил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью польскому телеканалу TVP World.

Риск нападения России на государства НАТО оценивается как относительно низкий. Соответствующую точку зрения изложил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью польскому телеканалу TVP World.

"Я думаю, что риск крупного нападения на территорию Североатлантического альянса сегодня относительно низок", - сказал он, отвечая на вопрос о РФ.

В России ранее не раз опровергали домыслы о том, что РФ якобы может совершить нападение на страны НАТО к 2030 году. Президент России Владимир Путин еще в 2025 году предложил "зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада с тем, чтобы снять имеющиеся в этой связи обеспокоенности", сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#нато
#нападение
#риск
#альянс
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