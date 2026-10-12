Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 октября 2026 / 18:02
КОТИРОВКИ
USD
12/10
84.9048
EUR
12/10
94.9745
Новости часа
Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики В ЕК намерены развернуть "европейский Starlink" к 2029 году
Москва
12 октября 2026 / 18:02
Котировки
USD
12/10
currency
84.9048
0.0000
EUR
12/10
currency
94.9745
0.0000
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Многополярный мир
Общество

Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

Холл работает в Стэнфордском университете в Калифорнии, Вудфорд - в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Отмечается, что Холл и Вудфорд "разработали новые макроэкономические модели, которые существенно расширили возможности по проведению эффективной политики стабилизации". "На основе этих моделей своевременные меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики позволяют сгладить экономические подъемы и спады", - указали в комитете.

"Работы лауреатов обеспечили надежную теоретическую базу для моделей, которые сегодня применяют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений", - заявил глава комитета Джон Хасслер, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#сша
#экономика
#память
#премия
#ученые
#нобель
Также по теме:
07.10.2026 13:59
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
06.10.2026 13:31
Объявлен обладатель Нобелевской премии по физике за 2026 год
05.10.2026 16:16
Нобелевскую премию по медицине получат ученые за открытия в оптогенетике
18.09.2026 13:58
Ученые открыли новый вид диких кошек
03.09.2026 20:59
Axios: число людей от 65 лет на планете превысило количество детей младше пяти лет
18.08.2026 12:27
Сомнолог назвала "золотое правило" дневного сна
12.08.2026 10:57
ЛДПР считает, что в России должен появиться бесплатный аналог "Антиплагиата"
05.08.2026 16:15
Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
24.06.2026 18:30
Need To Know: в Словакии обнаружили древнюю могилу с 77 обезглавленными скелетами
10.04.2026 17:59
Kyodo: в Японии введут лишение свободы за создание "дизайнерских детей"
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
16:15
Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики
15:59
В ЕК намерены развернуть "европейский Starlink" к 2029 году
15:45
Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины
15:32
Песков: Путин готов дать указание не бить по Украине в день выборов
15:15
Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений
14:58
В European Aquatics заявили, что российским спортсменам дадут визы для участия в их турнирах
14:45
Президент Microsoft призвал ужесточить регулирование ИИ
14:28
Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля
14:14
Главком ОВС НАТО оценил риск нападения на альянс со стороны России
13:59
Тело Кашпировского доставят на Украину для захоронения
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО