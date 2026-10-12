Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.

Холл работает в Стэнфордском университете в Калифорнии, Вудфорд - в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Отмечается, что Холл и Вудфорд "разработали новые макроэкономические модели, которые существенно расширили возможности по проведению эффективной политики стабилизации". "На основе этих моделей своевременные меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики позволяют сгладить экономические подъемы и спады", - указали в комитете.

"Работы лауреатов обеспечили надежную теоретическую базу для моделей, которые сегодня применяют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений", - заявил глава комитета Джон Хасслер, сообщает ТАСС.