Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.
Объявлены лауреаты премии по экономике памяти Нобеля
Лауреатами премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (1833-1896) за 2026 год стали американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд. Соответствующее сообщение распространил Нобелевский комитет по экономике Королевской академии наук Швеции.
Холл работает в Стэнфордском университете в Калифорнии, Вудфорд - в Колумбийском университете в Нью-Йорке.
Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".
Отмечается, что Холл и Вудфорд "разработали новые макроэкономические модели, которые существенно расширили возможности по проведению эффективной политики стабилизации". "На основе этих моделей своевременные меры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики позволяют сгладить экономические подъемы и спады", - указали в комитете.
"Работы лауреатов обеспечили надежную теоретическую базу для моделей, которые сегодня применяют центральные банки и правительства по всему миру. Благодаря им мы лучше подготовлены к преодолению экономических потрясений", - заявил глава комитета Джон Хасслер, сообщает ТАСС.