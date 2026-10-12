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Технологии

Президент Microsoft призвал ужесточить регулирование ИИ

Президент Microsoft призвал ужесточить регулирование ИИ Президент Microsoft призвал ужесточить регулирование ИИ

Президент Microsoft Брэд Смит в беседе с британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил о необходимости ужесточить регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, регламенты производства молока и стиральных машин более проработаны, чем нормативы в сфере ИИ.

Президент Microsoft Брэд Смит в беседе с британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си заявил о необходимости ужесточить регулирование технологий искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, регламенты производства молока и стиральных машин более проработаны, чем нормативы в сфере ИИ.

Би-би-си обращает внимание, что позиция Смита контрастирует с точкой зрения президента США Дональда Трампа, который считает, что технологические компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

В частности, Смит указал на необходимость установить на международном уровне обязательство для разработчиков ИИ уведомлять о случаях, когда их модели уходят в "самоволку" и атакуют системы других компаний без ведома человека. Кроме того, он выступил за лицензирование ИИ-моделей до выхода продукта на рынок.

Вместе с тем президент Microsoft считает, что Великобритания могла бы сыграть лидирующую роль в этом процессе. По его мнению, американская администрация не будет настроена столь критично в отношении норм, которые продвигает Лондон, как если бы инициатива в этой области исходила из Брюсселя, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ии
#президент
#регулирование
#microsoft
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