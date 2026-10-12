Европейская федерация плавания (European Aquatics) условилась со странами-хозяйками турниров до 2028 года о выдаче виз спортсменам из России. Об этом сообщил глава European Aquatics Антониу Силва при общении с журналистами.
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Спорт
В European Aquatics заявили, что российским спортсменам дадут визы для участия в их турнирах
12 октября 2026 / 14:58
© Егор Алеев/ ТАСС
Европейская федерация плавания (European Aquatics) условилась со странами-хозяйками турниров до 2028 года о выдаче виз спортсменам из России. Об этом сообщил глава European Aquatics Антониу Силва при общении с журналистами.
"Мы достигли договоренности, что все страны, принимающие соревнования до 2028 года, дадут визы россиянам. Мы воздержимся от проведения соревнований в тех странах, где не будут выдаваться визы", - сказал он.
Вместе с тем председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин отметил, что "European Aquatics выбирает хозяевами соревнований те страны, которые обеспечат российским спортсменам равное со всеми участие". По его словам, это визы, флаг и гимн, сообщает ТАСС.
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