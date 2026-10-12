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Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений

Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений

Для экономики важно не просто обеспечить независимость промышленности, но и развивать новые рынки для собственных прорывных разработок. На это обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства.

Для экономики важно не просто обеспечить независимость промышленности, но и развивать новые рынки для собственных прорывных разработок. На это обратил внимание премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии правительства.

"Важно не только достичь независимости в критически важных для экономики отраслях, но и обеспечить возможности для формирования новых рынков прорывных отечественных разработок", - отметил он.

Мишустин уточнил, что для достижения этой цели реализуется девять масштабных национальных проектов, каждый - по своему профилю, сообщает ТАСС.

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Теги:
#мишустин
#прорыв
#рынки
#разработки
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