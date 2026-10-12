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Песков: Путин готов дать указание не бить по Украине в день выборов

Песков: Путин готов дать указание не бить по Украине в день выборов Песков: Путин готов дать указание не бить по Украине в день выборов

Президент РФ Владимир Путин готов дать указание воздержаться от ударов по Украине в день выборов в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Президент РФ Владимир Путин готов дать указание воздержаться от ударов по Украине в день выборов в этой стране. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Президент об этом уже говорил, но я в данном случае от его имени могу со всей ответственностью подтвердить, что если в Киеве реально хотят провести выборы, то президент России, верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине именно в день голосования", - отметил он.

Что касается заявления Владимира Зеленского о том, что ему необходимо 60-дневное перемирие, чтобы провести выборы, представитель Кремля указал: "Нам нужно не перемирие, нам нужен устойчивый мир на многие поколения вперед". "Здесь, безусловно, уместно напомнить, что Москва открыто заявляла, что сразу же после выборов в Госдуму готова продолжить мирные переговоры", - подчеркнул он.

"Но Украина наносила беспрецедентно массированные удары по Москве, пыталась сорвать эти выборы, бомбила избирательные участки. Именно после этого президент заявил, что теперь нам нужно подумать, в какие сроки возобновлять эти переговоры", - сказал Песков, сообщает ТАСС

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Теги:
#путин
#украина
#удары
#выборы
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