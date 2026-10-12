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Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотников и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#украина
#вс рф
#объекты
#транспорт
#инфраструктура
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