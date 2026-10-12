Российские ВС нанесли удар по объектам транспортной инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска нанесли удар за прошедшие сутки по объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства беспилотников и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.