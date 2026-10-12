Европейский союз планирует к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS (\"Айрис в квадрате\"), опасаясь рисков отключения от американских военных систем. С соответствующим анонсом выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ходе Варшавского форума по безопасности.

Европейский союз планирует к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS ("Айрис в квадрате"), опасаясь рисков отключения от американских военных систем. С соответствующим анонсом выступил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в ходе Варшавского форума по безопасности.

"Евросоюз должен быть практичным. Если Соединенные Штаты однажды перенесут свои ресурсы в Азиатско-Тихоокеанский регион, мы должны быть готовы их заменить", - отметил он.

По словам еврокомиссара, "ЕС должен уже к 2029 году запустить первую очередь системы IRIS , "европейский Starlink", которая является системой защищенной спутниковой связи". Еще один проект - это "общеевропейская космическая разведывательная система, спутники на разных орбитах, которые отслеживают поверхность Земли с высокой частотой повторения съемки", указал он.

Это делается для формирования у ЕС "собственных стратегических систем", доступ к которым США предоставляют европейским партнерам, добавил Кубилюс, сообщает ТАСС.