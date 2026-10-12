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Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики

Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики

Возможности смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) обусловлены устойчивостью замедления инфляции. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Возможности смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) обусловлены устойчивостью замедления инфляции. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

"В прогнозе заложено возвращение инфляции к целевому уровню. По прогнозу банка России 4% к 2027 году. Возможности смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции", - сказал он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#условие
#решетников
#смягчение
#денежно-кредитная политика
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