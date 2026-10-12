Возможности смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) обусловлены устойчивостью замедления инфляции. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Экономика
Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики
12 октября 2026 / 16:15
© Михаил Метцель/ ТАСС
Возможности смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) обусловлены устойчивостью замедления инфляции. На это обратил внимание министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
"В прогнозе заложено возвращение инфляции к целевому уровню. По прогнозу банка России 4% к 2027 году. Возможности смягчения денежно-кредитной политики будут зависеть от устойчивости замедления инфляции", - сказал он, сообщает ТАСС.
Также по теме:
12.10.2026 15:15Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений
07.10.2026 14:57РБК: Шрёдер находится в Москве
02.10.2026 20:14В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
02.10.2026 12:30Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году
01.10.2026 18:46Таджикистан заинтересован в притоке капитала из России
29.09.2026 17:15Греф: страх и лень служат главными двигателями прогресса
22.09.2026 18:32Греф надеется на рекордную прибыль Сбера по итогам 2026 года
21.09.2026 19:33Силуанов заявил о "непростом" проекте федерального бюджета
18.09.2026 10:59Путин обозначил приоритеты федерального бюджета на 2027 год
Актуально