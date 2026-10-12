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Лавров убежден, что Зеленский не заслужил передышку

Лавров убежден, что Зеленский не заслужил передышку Лавров убежден, что Зеленский не заслужил передышку

Владимир Зеленский не заслужил передышку в ходе боевых действий. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

Владимир Зеленский не заслужил передышку в ходе боевых действий. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Я не думаю, что он заслужил передышку. Не думаю, что мы снова купимся на заверения и обещания. Президент России Владимир Путин об этом очень четко сказал. Мы продолжаем достигать целей спецоперации. Они хорошо всем известны. Мы их не меняли, в отличие от зигзагов Зеленского и его европейских хозяев", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

Так Лавров отреагировал на "деланое изумление Зеленского" по поводу утверждений президента США Дональда Трампа о том, что Москва и Киев якобы согласились на энергетическое перемирие. Он отметил, что реакция Зеленского отражает только одно - "ему очень хочется использовать любые слова, инициативы и идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в паузе".

"Цель одна - выторговать время для того, чтобы получить передышку. И за этот период Европа сможет его накачать новыми вооружениями для продолжения террористической войны против российского народа", - заключил глава российской дипломатии.

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Теги:
#зеленский
#боевые действия
#передышка
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