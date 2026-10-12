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Политика

Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение

Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение

Президент США Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Россией договоренности о поставках дизельного топлива.

Президент США Дональд Трамп назвал верным решение заключить с Россией договоренности о поставках дизельного топлива.

"Евросоюз заплатил России $250 млрд за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американцев", - написал американский лидер в Truth Соц. сети.

9 октября президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Как заявил лидер РФ, Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. По словам вице-премьера России Александра Новака, РФ начинает снимать запрет на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, готова поставить в октябре 300 тыс. тонн дизеля, в ноябре - 500 тыс. тонн, в декабре - 1 млн тонн, а в перспективе довести этот объем до 3 млн тонн в месяц. Вашингтонская администрация выводит из-под санкций США поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что «уникальность решения по поставкам дизельного топлива из России в США в том, что раньше США думали, что они действуют с позиции силы, хотим - купим, хотим - нет. Но теперь очевидно, что выработать нужное количество топлива даже при наличии сырой нефти они просто не успевают. Для Америки это катастрофа потому, что все, начиная от передвижения граждан и заканчивая подвозом продуктов, встает. Сейчас США оторвали закупки дизеля от переговоров по Украине, понимая, что не могут заставить Зеленского примириться и полностью снять санкции. Теперь они вынуждены отдельно этот вопрос решить, хотя это не уникально. Титан в Америке был исключительно российским, и, начав вводить санкционные списки, США титан вычеркнули из них. Также как сейчас с дизелем, а потом, будет еще с чем-нибудь.  Я не удивлюсь, если отмена ограничений пойдет по линии золота и алмазов, то есть неких активов, которые ценнее, чем американские бумаги. По большому счету все идет так, как всегда.  То, что США выгодно, то они разрешают, что им не выгодно, они запрещают».  

Эксперт также считает, что «можно ожидать активизации экономических контактов между США и Россией по другим направлениям.  Если на переговорах с американцами участвует спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, значит, следует ожидать крупных сделок».          

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Теги:
#трамп
#дизель
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