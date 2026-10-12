Путин отметил отличную подготовку выигравшего ЧМ дзюдоиста Тасоева

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо 2026 года в Баку Инала Тасоева, пожелав ему новых спортивных достижений и всего самого доброго. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо 2026 года в Баку Инала Тасоева, пожелав ему новых спортивных достижений и всего самого доброго. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

"Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств", - подчеркнул глава государства.

В финальном поединке на мировом первенстве по дзюдо в весовой категории более 100 кг Тасоев досрочно победил азербайджанца Ушанги Кокаури. 28-летний россиянин дважды завоевывал бронзовые медали ЧМ в командном турнире. В его активе также три победы на чемпионатах Европы и золото Европейских игр, сообщает ТАСС.