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Путин отметил отличную подготовку выигравшего ЧМ дзюдоиста Тасоева

Путин отметил отличную подготовку выигравшего ЧМ дзюдоиста Тасоева Путин отметил отличную подготовку выигравшего ЧМ дзюдоиста Тасоева

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо 2026 года в Баку Инала Тасоева, пожелав ему новых спортивных достижений и всего самого доброго. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по дзюдо 2026 года в Баку Инала Тасоева, пожелав ему новых спортивных достижений и всего самого доброго. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

"Вы блестяще выступили в заключительный день чемпионата мира по дзюдо, продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. Внесли достойный вклад в укрепление победных традиций отечественной школы единоборств", - подчеркнул глава государства.

В финальном поединке на мировом первенстве по дзюдо в весовой категории более 100 кг Тасоев досрочно победил азербайджанца Ушанги Кокаури. 28-летний россиянин дважды завоевывал бронзовые медали ЧМ в командном турнире. В его активе также три победы на чемпионатах Европы и золото Европейских игр, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#победа
#чм
#баку
#дзюдо
#тасоев
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