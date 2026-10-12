Совбез РФ: возвращение США в Афганистан представляет угрозу региону

Возвращение американской военной инфраструктуры в Афганистан представляет прямую угрозу всем странам региона. На этом акцентировал внимание заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

Возвращение американской военной инфраструктуры в Афганистан представляет прямую угрозу всем странам региона. На этом акцентировал внимание заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов.

"Соединенные Штаты откровенно говорят о своих планах вернуть военную инфраструктуру на территорию Афганистана. Появление такого плацдарма будет нести прямую угрозу всем странам региона", - отметил он в беседе с журналистами, сообщает ТАСС.