Лукашенко выразил удивление из-за нежелания Польши покупать дрова в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление в связи с нежеланием Польши покупать в республике древесину.

"Меня вообще удивляют поляки. Дрова в Польше, да и в Литве, у всех соседей подорожали. Ну купите дрова, пеллеты и прочее по приемлемой цене. Упираются. Ну, не хотят брать - не надо", - отметил он, передает агентство БелТА.

Глава государства также обратил внимание, что Белоруссия активно переходит на дрова и пеллеты. "Завтра мы им не сможем продать, поскольку мы массированно начали переходить сами на эти дрова и пеллеты. Гомель делает хороший котел - пеллеты в бункер засыпал и автоматически подается", - добавил он, сообщает ТАСС.