Спортивная драма \"Битва моторов\" возглавила кинопрокат в странах СНГ, собрав 283,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 8 по 11 октября.

Спортивная драма "Битва моторов" возглавила кинопрокат в странах СНГ, собрав 283,3 млн рублей за прошедшие выходные. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 8 по 11 октября.

Действие фильма режиссера Ильи Маланина разворачивается в начале XX века. Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев занимаются разработкой автомобиля "Руссо-Балт". Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает решение участвовать в ралли Монте-Карло. Роли в картине исполнили Иван Янковский, Юра Борисов, Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Ехезкель Лазаров и другие.

На второй строчке расположился фильм "Сумерки. Сага. Новолуние" режиссера Криса Вайца, собравший в повторном прокате 93 млн рублей. Главные роли сыграли Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон и Тейлор Лотнер.

Третьим стал отечественный мультфильм "Приключения мамонтенка. В поисках мамы" режиссера Александра Войтинского, собрав 77,8 млн рублей. Роли озвучивали Алена Любимова, Пелагея, Вадим Галыгин, Niletto, Яна Чурикова, Александр Ревва, Gazan, Филипп Киркоров и другие.