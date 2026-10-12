Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
12 октября 2026 / 21:11
КОТИРОВКИ
USD
12/10
84.9048
EUR
12/10
94.9745
Новости часа
Четверть японцев считают США главной угрозой миру DPA: Германия направит на учения НАТО самолеты Tornado
Москва
12 октября 2026 / 21:11
Котировки
USD
12/10
currency
84.9048
0.0000
EUR
12/10
currency
94.9745
0.0000
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Политика и религия
Экономика

Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности

Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с председателем общероссийской общественной организации \"Деловая Россия\" Алексеем Репиком, передает ТАСС.

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с председателем общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком, передает ТАСС.

Во время встречи Путин попросил собеседника поделиться своим мнением о том, как власти могут поддержать бизнес в борьбе с нынешними вызовами.

"Что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия", - отметил глава государства.

По его словам, тему инвестиционного климата можно назвать вечной, поскольку всегда есть вопросы, требующие особого внимания. "Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда; появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы", - указал российский лидер.

  • new_top
Теги:
#россия
#путин
#бизнес
#безопасность
Также по теме:
12.10.2026 16:15
Решетников обозначил условие для смягчения денежно-кредитной политики
12.10.2026 15:15
Мишустин призвал развивать рынки прорывных решений
07.10.2026 14:57
РБК: Шрёдер находится в Москве
02.10.2026 20:14
В Минфине начали выплачивать зарплату в цифровых рублях
02.10.2026 12:30
Новак поделился прогнозом по росту ВВП России в 2027 году
01.10.2026 18:46
Таджикистан заинтересован в притоке капитала из России
29.09.2026 17:15
Греф: страх и лень служат главными двигателями прогресса
29.09.2026 15:14
В Кремле объяснили введение временного управления в западных компаниях
22.09.2026 18:32
Греф надеется на рекордную прибыль Сбера по итогам 2026 года
21.09.2026 19:33
Силуанов заявил о "непростом" проекте федерального бюджета
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
20:33
Четверть японцев считают США главной угрозой миру
19:14
DPA: Германия направит на учения НАТО самолеты Tornado
18:57
Юлле Мадизе стала президентом Эстонии
18:45
Мишустин обозначил приоритетом правительства устойчивый рост экономики
18:32
В Нидерландах заявили, что больше не рассчитывают на "старшего брата" в лице США
18:15
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ
17:59
World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России
17:45
Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности
17:30
Фильм "Битва моторов" стал лидером кинопроката в СНГ на выходных
17:15
Лукашенко выразил удивление из-за нежелания Польши покупать дрова в Белоруссии
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО