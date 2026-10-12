Путин: бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и в безопасности

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с председателем общероссийской общественной организации \"Деловая Россия\" Алексеем Репиком, передает ТАСС .

Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно и спокойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с председателем общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком, передает ТАСС.

Во время встречи Путин попросил собеседника поделиться своим мнением о том, как власти могут поддержать бизнес в борьбе с нынешними вызовами.

"Что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же, как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия", - отметил глава государства.

По его словам, тему инвестиционного климата можно назвать вечной, поскольку всегда есть вопросы, требующие особого внимания. "Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда; появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы", - указал российский лидер.