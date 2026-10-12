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World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России

World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России

Международная федерация плавания (World Aquatics) готова обсудить возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России, но соревнования должны принимать только Москва или Санкт-Петербург. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в беседе с журналистами.

Международная федерация плавания (World Aquatics) готова обсудить возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России, но соревнования должны принимать только Москва или Санкт-Петербург. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в беседе с журналистами.

"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом. Он заявил, что готов рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но с условием, что это будет Москва или Санкт-Петербург", - отметил он.

Мировое первенство по водным видам спорта в 2015 году прошло в Казани, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#чм
#world aquatics
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