Международная федерация плавания (World Aquatics) готова обсудить возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России, но соревнования должны принимать только Москва или Санкт-Петербург. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в беседе с журналистами.
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Спорт
World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России
12 октября 2026 / 17:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Международная федерация плавания (World Aquatics) готова обсудить возможность проведения чемпионата мира по водным видам спорта в России, но соревнования должны принимать только Москва или Санкт-Петербург. Об этом заявил председатель Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в беседе с журналистами.
"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом. Он заявил, что готов рассмотреть проведение чемпионата мира в России, но с условием, что это будет Москва или Санкт-Петербург", - отметил он.
Мировое первенство по водным видам спорта в 2015 году прошло в Казани, сообщает ТАСС.
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