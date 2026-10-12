Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 646 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ
12 октября 2026 / 18:15
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 646 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 646 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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