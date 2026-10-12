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Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ

Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 646 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 646 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки нейтрализовали 646 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиационных бомб и 646 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве. 

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Теги:
#пво
#всу
#сутки
#бпла
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