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Политика

В Нидерландах заявили, что больше не рассчитывают на \"старшего брата\" в лице США

В Нидерландах заявили, что больше не рассчитывают на "старшего брата" в лице США В Нидерландах заявили, что больше не рассчитывают на "старшего брата" в лице США

Нидерланды должны гарантировать способность самостоятельно обеспечивать свою безопасность независимо от того, кто возглавляет США. Такое мнение выразила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

Нидерланды должны гарантировать способность самостоятельно обеспечивать свою безопасность независимо от того, кто возглавляет США. Такое мнение выразила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус, выступая на Варшавском форуме по безопасности.

"Мы больше не наивны. Мы больше не рассчитываем на нашего "старшего брата" в Америке. Независимо от того, кто сегодня находится в Белом доме, мы должны быть способны постоять за себя", - подчеркнула она.

Йешильгёз-Зегериус также отметила, что Нидерланды в последние годы активно вкладывают средства в армию и оборонную промышленность.

В последнее время администрация президента США Дональда Трампа пересматривает американское военное присутствие в Европе. Вашингтон уже объявил о выводе порядка 5 тыс. военнослужащих из Германии и сворачивании части совместных программ, а также инициировал комплексную проверку дислокации американских сил на европейском направлении, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#нидерланды
#старший брат
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