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Безопасность

Четверть японцев считают США главной угрозой миру

Четверть японцев считают США главной угрозой миру Четверть японцев считают США главной угрозой миру

Более четверти японцев считают США главной угрозой миру, следует из опроса, проведенного Японским институтом исследований прессы. Его представитель, обнародуя эти результаты, указал, что главным фактором подобных оценок является непредсказуемая политика президента Трампа. США весь послевоенный период оставались ключевым военно-политическим союзником и главным торговым партнером Японии. Официальные японские документы в области безопасности указывают, что главной угрозой Японии является КНР и Россия.

Более четверти японцев считают США главной угрозой миру, следует из опроса, проведенного Японским институтом исследований прессы. Его представитель, обнародуя эти результаты, указал, что главным фактором подобных оценок является непредсказуемая политика президента Трампа. США весь послевоенный период оставались ключевым военно-политическим союзником и главным торговым партнером Японии. Официальные японские документы в области безопасности указывают, что главной угрозой Японии является КНР и Россия.

За год этот показатель для США вырос на 9,3 проц. и достиг 26,8 проц., а в 2024 году не превышал 7 проц. США в глазах японцев уступают лишь КНР, которую считают угрозой миру 32,5 проц.

4 августа Министерство обороны Японии опубликовало ежегодную «Белую книгу», в которой указывается, что «Внешнеполитическая позиция Китая, его военная деятельность и другие действия вызывают серьезную озабоченность у Японии и международного сообщества и представляют собой беспрецедентный и величайший стратегический вызов, на который Япония должна ответить, используя всю свою национальную мощь, а также в сотрудничестве со своими союзниками, странами-единомышленниками и другими заинтересованными сторонами».

Касательно России авторы «Белой Книги» обратили внимание на то, что, по их мнению, «российские военные продолжают активную военную деятельность вблизи Японии, демонстрируя тенденцию к размещению новейшей военной техники на Дальнем Востоке». «Военная активность России в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, в сочетании со стратегическим партнерством с Китаем, представляет собой серьезную угрозу безопасности», - полагают они.

Россию несмотря на подобные оценки указали 18,3 % респондентов. По этому показателю она опустилась на третье место, хотя в предыдущие годы была в лидерах.

По условиям опроса его участников просили выбрать одну из восьми стран, включая Россию и Северную Корею, которая, по их мнению, представляет наибольшую угрозу миру.

Северная Корея осталась четвертой с результатом 9,1%, в то время как Иран выбрали 1,9% респондентов, сообщает японское агентство Дзи-Дзи.

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Теги:
#сша
#япония
#угроза
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