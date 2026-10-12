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Экономика

Мишустин обозначил приоритетом правительства устойчивый рост экономики

Мишустин обозначил приоритетом правительства устойчивый рост экономики Мишустин обозначил приоритетом правительства устойчивый рост экономики

Приоритетом для правительства и власти является обеспечение устойчивой динамики роста экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии кабмина.

Приоритетом для правительства и власти является обеспечение устойчивой динамики роста экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии кабмина.

"Наша главная задача - сохранить устойчивую динамику роста экономики. Для этого, разумеется, необходимо максимально эффективно задействовать все инструменты технологической политики государства", - отметил он, передает ТАСС.

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Теги:
#мишустин
#рост
#задача
#динамика
#экономики
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