Юлле Мадизе стала президентом Эстонии

Бывший канцлер права Эстонии Юлле Мадизе официально вступила в должность нового президента балтийской республики. Трансляцию церемонии инаугурации вело национальное гостелерадио ERR.

Церемония состоялась в зале заседаний парламента Эстонии, на ней присутствовали депутаты, члены правительства, представители дипкорпуса, а также бывшие главы государства.

Мадизе 51 год, она была избрана путем тайного голосования в эстонском парламенте 2 сентября.

Мадизе - юрист, доктор юридических наук. С 2015 года занимала пост канцлера права - независимое должностное лицо, контролирующее законность законодательной и исполнительной власти, сообщает ТАСС.