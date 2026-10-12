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Политика

Юлле Мадизе стала президентом Эстонии

Юлле Мадизе стала президентом Эстонии Юлле Мадизе стала президентом Эстонии

Бывший канцлер права Эстонии Юлле Мадизе официально вступила в должность нового президента балтийской республики. Трансляцию церемонии инаугурации вело национальное гостелерадио ERR.

Бывший канцлер права Эстонии Юлле Мадизе официально вступила в должность нового президента балтийской республики. Трансляцию церемонии инаугурации вело национальное гостелерадио ERR.

Церемония состоялась в зале заседаний парламента Эстонии, на ней присутствовали депутаты, члены правительства, представители дипкорпуса, а также бывшие главы государства.

Мадизе 51 год, она была избрана путем тайного голосования в эстонском парламенте 2 сентября.

Мадизе - юрист, доктор юридических наук. С 2015 года занимала пост канцлера права - независимое должностное лицо, контролирующее законность законодательной и исполнительной власти, сообщает ТАСС.

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Теги:
#президент
#должность
#эстония
#юлле мадизе
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