Бывший канцлер права Эстонии Юлле Мадизе официально вступила в должность нового президента балтийской республики. Трансляцию церемонии инаугурации вело национальное гостелерадио ERR.
Трампу выгодно обойти санкции на российское топливо. Мнение
12 октября 2026 / 19:10
Лавров: Россия не даст Украине передышку на поле боя
12 октября 2026 / 14:26
Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву
12 октября 2026 / 10:19
Политика
Юлле Мадизе стала президентом Эстонии
12 октября 2026 / 18:57
© Postimees/ Scanpix Baltics via Reuters Connect/ТАСС
Бывший канцлер права Эстонии Юлле Мадизе официально вступила в должность нового президента балтийской республики. Трансляцию церемонии инаугурации вело национальное гостелерадио ERR.
Церемония состоялась в зале заседаний парламента Эстонии, на ней присутствовали депутаты, члены правительства, представители дипкорпуса, а также бывшие главы государства.
Мадизе 51 год, она была избрана путем тайного голосования в эстонском парламенте 2 сентября.
Мадизе - юрист, доктор юридических наук. С 2015 года занимала пост канцлера права - независимое должностное лицо, контролирующее законность законодательной и исполнительной власти, сообщает ТАСС.
Также по теме:
12.10.2026 12:59Министр труда ФРГ покидает свой пост
12.10.2026 12:14Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
09.10.2026 16:59Медведев отметил, что в Европе объявлена охота на всех россиян
09.10.2026 11:38"Известия": Германия не будет запрещать выдачу виз гражданам РФ
08.10.2026 12:59The Times: Израиль закроет консульство Британии
08.10.2026 10:37В Словении считают демографию главной проблемой для будущего ЕС
Актуально