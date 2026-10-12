DPA: Германия направит на учения НАТО самолеты Tornado

ФРГ примет участие в учениях Североатлантического альянса Steadfast Noon (\"Стойкий полдень\"), которые стартуют 13 октября в Италии, и направит туда самолеты Tornado. Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на представителя Военно-воздушных сил ФРГ.

ФРГ примет участие в учениях Североатлантического альянса Steadfast Noon ("Стойкий полдень"), которые стартуют 13 октября в Италии, и направит туда самолеты Tornado. Об этом информировало агентство DPA, ссылаясь на представителя Военно-воздушных сил ФРГ.

Сообщается, что на авиабазу в Авиано вылетят три реактивных самолета 33-й тактической авиационной эскадры ВВС Германии. Немецкие Tornado дислоцированы на базе недалеко от населенного пункта Бюхель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Там, согласно неофициальным данным, также размещены до 20 ядерных боеголовок США.

Маневры Steadfast Noon проводятся ежегодно для "обеспечения надежности ядерного сдерживания". К ним привлекаются самолеты двойного назначения, которые могут нести и обычные, и ядерные боеприпасы, сообщает ТАСС.