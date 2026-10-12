Папа Римский Лев XIV будет помещен в больницу имени Агостмино Джемелли (\"Джемелли\") для проведения операции по удалению небольшого легочного узла. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.
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Общество
Папу Римского госпитализируют для операции на легких
12 октября 2026 / 19:30
© AP Photo/ Gregorio Borgia/ТАСС
Папа Римский Лев XIV будет помещен в больницу имени Агостмино Джемелли ("Джемелли") для проведения операции по удалению небольшого легочного узла. Соответствующее сообщение распространила служба печати Святого престола.
Ожидается, что постоперационное восстановление продлится около недели.
Ранее в ходе традиционной воскресной проповеди 71-летний понтифик, избранный в мае 2025 года, сам сообщил, что ему должны вырезать небольшое уплотнение в легких, сообщает ТАСС.
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