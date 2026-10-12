Стоимость нефти Brent впервые с 29 сентября поднялась выше $107

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $107 за баррель впервые с 29 сентября текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $107 за баррель впервые с 29 сентября текущего года.

По состоянию на 16:48 мск, цена нефти Brent росла на 2,21% и торговалась на уровне $107,03 за баррель.

На 16:53 мск стоимость Brent замедлила рост и составляла $107 за баррель (+2,18%). Вместе с тем цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 2,2% и находилась на отметке в $93,87 за баррель, свидетельствуют данные площадки.