Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.

Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.

"До 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию РФ", - следует из текста документа.

Отмечается, что безвизовый режим не будет распространяться на граждан Вьетнама, въезжающих в Россию для работы, проживания и получения образования, сообщает ТАСС.