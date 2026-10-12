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Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама

Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама

Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.

Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.

"До 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию РФ", - следует из текста документа.

Отмечается, что безвизовый режим не будет распространяться на граждан Вьетнама, въезжающих в Россию для работы, проживания и получения образования, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#граждане
#вьетнам
#безвиз
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