Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.
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Политика
Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама
12 октября 2026 / 19:59
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент России Владимир Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама на год. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации, он вступит в силу 15 октября 2026 года.
"До 15 октября 2027 года включительно граждане Вьетнама вправе осуществлять въезд в РФ и пребывать в РФ не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию РФ", - следует из текста документа.
Отмечается, что безвизовый режим не будет распространяться на граждан Вьетнама, въезжающих в Россию для работы, проживания и получения образования, сообщает ТАСС.
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