Президент США Дональд Трамп заявил, что считает верным решение договориться с Россией о поставках дизельного топлива.

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает верным решение договориться с Россией о поставках дизельного топлива.

"Европейский союз заплатил России $250 млрд за энергоносители, но лживые СМИ не хотят даже приближаться к этой истории. Я сделал правильный выбор для американских граждан", - указал он в Truth Соц. сети.

В минувшую пятницу президент РФ Владимир Путин и Трамп провели разговор по телефону, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Глава российского государства отметил, что Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Так, США выводят из-под санкций поставки российского дизтоплива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года, сообщает ТАСС.