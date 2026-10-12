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Безопасность

Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу

Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу

В Эстонии число женщин, проходящих срочную службу, может вырасти в четыре раза к 2035 году. С таким заявлением выступила гендиректор Департамента оборонных ресурсов республики Ана Раннавески, передает портал национального гостелерадио ERR.

В Эстонии число женщин, проходящих срочную службу, может вырасти в четыре раза к 2035 году. С таким заявлением выступила гендиректор Департамента оборонных ресурсов республики Ана Раннавески, передает портал национального гостелерадио ERR.

Как отмечается, снижение уровня рождаемости в стране затруднит набор необходимого числа призывников только из числа мужчин. "Военное руководство рекомендует ежегодно призывать на срочную службу до 4 100 человек. Если мальчиков уже сегодня рождается от 4 000 до 5 000 в год, то набрать из этого числа 4 100 призывников будет крайне сложно", - указала Раннавески.

Согласно прогнозным данным, к 2035 году для обеспечения необходимой численности призывников, потребуется каждый год дополнительно привлекать несколько сотен женщин. В связи с этим в оборонной сфере намерены увеличить женский призыв с примерно 50 до 200 человек в год.

На сегодняшний день женщины в Эстонии поступают на срочную службу добровольно. По словам Раннавески, власти изучают возможность сделать призыв для них обязательным, сообщает ТАСС.

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Теги:
#женщины
#эстония
#призыв
#срочная служба
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