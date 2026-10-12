Newsweek назвал основных кандидатов на смену Зеленскому

Американский журнал Newsweek выделил четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.

Американский журнал Newsweek выделил четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.

Так, в числе главных претендентов - бывший главком ВСУ, сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом Залужного считают главным конкурентом Зеленского.

Накануне Трамп заявил о необходимости проведения на Украине выборов. Газета The Wall Street Journal обращает внимание, что слова главы Белого дома свидетельствуют о деградации отношений с Зеленским до низшей точки с зимы прошлого года.

По информации газета Financial Times, администрация Трампа угрожает прекратить программу закупок вооружения и предоставление разведданных для Киева, сообщает ТАСС.