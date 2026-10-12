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Newsweek назвал основных кандидатов на смену Зеленскому

Newsweek назвал основных кандидатов на смену Зеленскому Newsweek назвал основных кандидатов на смену Зеленскому

Американский журнал Newsweek выделил четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.

Американский журнал Newsweek выделил четырех кандидатов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве.

Так, в числе главных претендентов - бывший главком ВСУ, сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, экс-глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). При этом Залужного считают главным конкурентом Зеленского.

Накануне Трамп заявил о необходимости проведения на Украине выборов. Газета The Wall Street Journal обращает внимание, что слова главы Белого дома свидетельствуют о деградации отношений с Зеленским до низшей точки с зимы прошлого года.

По информации газета Financial Times, администрация Трампа угрожает прекратить программу закупок вооружения и предоставление разведданных для Киева, сообщает ТАСС.

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Теги:
#зеленский
#смена
#кандидаты
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