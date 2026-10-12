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Бернэм не планирует проводить референдум о возвращении Британии в ЕС

Бернэм не планирует проводить референдум о возвращении Британии в ЕС Бернэм не планирует проводить референдум о возвращении Британии в ЕС

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что у него нет в планах проводить референдум о возвращении королевства в состав Европейского союза.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что у него нет в планах проводить референдум о возвращении королевства в состав Европейского союза.

"Я не открываю заново референдум. Я уважаю его результаты. При этом я займу прагматичный подход, чтобы придать импульс росту британской экономике и повысить взаимодействие по борьбе с лодками, пересекающими Ла-Манш", - отметил он, выступая в Палате общин британского парламента.

Политик отметил, что не будет нарушать обещания, данные Лейбористской партией в преддверии парламентских выборов в 2024 году. Он указал, что исключает возможность возвращения в единый рынок или таможенный союз ЕС. Вместе с тем глава правительства полагает, что отказ от улучшения торговых отношений с сообществом стал бы безответственным шагом.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За прекращение членства отдали голоса 51,9% британцев, против - 48,1%. Королевство покинуло объединение в ночь на 1 февраля 2020 года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ес
#британия
#бернэм
#возвращение
#референдум
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