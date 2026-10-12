Зеленский подписал закон о правах нацменьшинств в сфере образования

Владимир Зеленский подписал проект закона об образовательных правах национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС .

Владимир Зеленский подписал проект закона об образовательных правах национальных меньшинств. Об этом свидетельствуют данные в картотеке на сайте Верховной рады, сообщает ТАСС.

В понедельник утром этот закон прошел сразу два чтения в Раде. В Киеве ожидают, что его принятие поможет убедить власти Венгрии согласовать открытие кластеров на переговорах о членстве Украины в ЕС.

Будапешт в последние годы требовал восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье, отмечая, что в противном случае не допустит вступления Украины в ЕС.

По данным украинских СМИ, согласно документу, в учебных заведениях страны обучение можно будет вести, в частности, на языках стран ЕС и нацменьшинств. При этом Минобразования Украины уточняло, что "дополнительные права не распространяются на русский язык".