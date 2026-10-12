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Медведев: Россия создает образцы вооружений, не имеющие мировых аналогов

Медведев: Россия создает образцы вооружений, не имеющие мировых аналогов Медведев: Россия создает образцы вооружений, не имеющие мировых аналогов

Российская наука и промышленность могут создавать образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ.

Российская наука и промышленность могут создавать образцы вооружения, не имеющие аналогов в мире. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Южный федеральный округ.

"Результаты сегодняшних испытаний в целом говорят о том, что российские наука и промышленность способны создавать образцы вооружения, которым нет аналогов в мире", - указал он по итогам увиденных испытаний. Соответствующие кадры размещены в "Максе" Медведева.

Он отметил, что продолжается работа по оптимизации перспективных образцов вооружений, том числе управляемых реактивных снарядов, дальнобойных, артиллерийских и барражирующих боеприпасов, беспилотников и средств противодействия БПЛА, передает ТАСС.

 
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Теги:
#россия
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#мир
#вооружения
#медведев
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