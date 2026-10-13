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Безопасность

Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море

Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море Каллас: ЕС не может найти 10 кораблей для операции в Красном море

Европейский союз не может собрать 10 кораблей для проведения своей операции Aspides в Красном море. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества в Люксембурге.

Европейский союз не может собрать 10 кораблей для проведения своей операции Aspides в Красном море. С таким заявлением выступила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в ходе пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел сообщества в Люксембурге.

"Для этой операции нам нужно по меньшей мере 10 кораблей, но мы все еще не там. Сегодня прозвучал ряд предложений от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это реализуется на практике", - подчеркнула она.

Некоторое время назад Каллас заявила, что Саудовская Аравия призвала Евросоюз активнее содействовать безопасности в Красном море и обеспечить сопровождение судов через Баб-эль-Мандебский пролив. По ее словам, ЕС в этом заинтересован, но на нынешнем этапе не располагает нужными возможностями.

Поиск для миссии Aspides как минимум еще четырех военных кораблей ЕС безрезультатно осуществляет с весны текущего года, сообщает ТАСС.

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Теги:
#ес
#каллас
#корабли
#красное море
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