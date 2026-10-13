Новак: Россия с начала года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд

Россия с начала текущего года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью \" Вестям \".

Россия с начала текущего года поставила в Европу энергоресурсов на $21,3 млрд. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью "Вестям".

"Что касается 2026 года, то только за 9 месяцев уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на $21,3 млрд. То есть в условиях санкционных ограничений у нас продолжают поставляться энергетические ресурсы по некоторым направлениям, по которым сделаны исключения", - указал он.

По словам вице-премьера, Россия продолжает исполнять свои обязательства по контрактам. "В последние годы не по нашей вине существенно изменилось соотношение экспорта в ЕС. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем", - отметил он.

Новак уточнил, что в совокупности с 2022 года Евросоюз закупил у РФ энергоресурсов на $320 млрд.

Вместе с тем Россия большую часть экспорта сегодня ориентирует на расширяющиеся азиатско-тихоокеанские рынки, заключил он, сообщает ТАСС.